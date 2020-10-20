Москва, , 06:07 — REGNUM В 41 российском регионе зафиксировано превышение эпидемиологического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщили 20 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 41 субъекте Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что превышение недельных порогов отмечается преимущественно среди взрослого населения.

При этом в рамках продолжающейся в России вакцинации от гриппа привились уже 26,5% населения всей страны.

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