Москва, 20 октября 2020, 06:07 — REGNUM В 41 российском регионе зафиксировано превышение эпидемиологического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщили 20 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 41 субъекте Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что превышение недельных порогов отмечается преимущественно среди взрослого населения.
При этом в рамках продолжающейся в России вакцинации от гриппа привились уже 26,5% населения всей страны.
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