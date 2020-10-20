Манила, , 06:11 — REGNUM В Тихом океане зародился и движется к Филиппинам тропический циклон, названый «Соудел» — семнадцатый в этом сезоне. Об этом 20 октября сообщает метеорологическая обсерватория Гонконга.

По данным метеорологов, в настоящее время эпицентр тропического шторма находится на расстоянии 370 километров к северо-востоку от Манилы.

Ожидается, что уже в течение ближайших суток тропический циклон обрушится на филиппинский остров Лусон, а 21 октября достигнет Южно-Китайского моря. В конце недели «Соудел» ожидается у побережья Вьетнама и острова Хайнань.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 39 человек погибли и десятки пропали без вести из-за наводнений, вызванных проливными дождями во Вьетнаме и Камбодже.

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