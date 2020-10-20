Магадан, Магаданская область, , 06:13 — REGNUM Всех учеников школы посёлка Стекольный Хасынского района Магаданской области перевели на дистанционное обучение — коронавирус выявлен у трёх учителей.

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По предписанию Роспотребнадзора на дистанционное обучение отправлены 193 школьника и 20 педагогов. Три педагога, один за другим, почувствовали недомогание, ушли на больничный, тесты на коронавирус оказались положительными, пишет «Магаданская правда».

По словам директора школы Ларисы Ястребовой, пока дети неделю точно будут учиться дистанционно, а потом по ситуации.

«Если успеем до каникул выйти на классное обучение, значит, несколько дней в школе поучатся дети. Если нет, то дистанционное обучение плавно перейдет в каникулы. Среди детей заражённых коронавирусом не выявлено», — добавила директор.

Как сообщало ИА REGNUM, соблюдать правила и поменьше контактировать между собой призвала сограждан глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистами 19 октября.