Токио, , 05:54 — REGNUM Японские компании разработали съедобные бумажные пакеты, которые не будут вредить лесным оленям, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, над проектом работали три компании. Свой продукт они намерены предложить природному парку Нара на западе Японии, который является популярным местом среди туристов.

«Мы создавали эту бумагу, думая об оленях. Наличие оленей привлекает туристов в Нару, и мы хотим защитить животных, а также продвинуть на рынке эти пакеты», — заявил один из создателей продукта Хидетоси Мацукава.

Отмечается, что в природном парке уже отказались от использования пластиковых пакетов. Это связано с тем, что олени могут проглотить упаковку, что повлечет проблемы со здоровьем у животных.