Москва, , 05:32 — REGNUM Во вторник, 20 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег). Температура воздуха +3… +5 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 21 октября в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха —1… +1 °С.

Ветер западный, северо-западный 3−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +1… +6 °С днём и —3… +2 °С ночью.

В среду, 21 октября, днём в столице ожидается +3… +5 °С. По области +1… +6 °С, местами небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается —2… +3 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за сильного ветра.

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