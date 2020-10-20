Триполи, , 05:20 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 1159 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ливии достигло 49 949. Отмечается, что за 19 октября в стране провели 3952 теста на выявление коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в Ливии выздоровели 27 262 пациента. Еще 732 человека с болезнью не справились и скончались.