Владивосток, , 05:10 — REGNUM Приморцы 20 октября отмечают День образования края, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Губернатор Олег Кожемяко поздравил жителей региона с 82-й годовщиной.

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«Наш край — место контрастов и поразительных сочетаний: культурных, национальных, природных. Солёный запах моря, бескрайние просторы тайги, невероятные закаты и рассветы, крики чаек. И люди здесь живут с особенным характером, открытыми, добрыми сердцами», — обратился к приморцам Кожемяко.

Губернатор поблагодарил жителей за труд, отметив, что Приморский край меняется к лучшему, становятся реальностью проекты, которые ещё вчера казались несбыточными. В основе всех достижений — особый характер, энергия, талант, целеустремленность жителей края.

«Спасибо всем, кто живёт и работает в нашем регионе, воспитывает здесь своих детей, связывает с Приморской землей своё будущее! Желаю всем жителям края у моря крепкого здоровья, благополучия и счастья», — поздравил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, День образования Хабаровского края отмечается 20 октября — жителей региона поздравил врио губернатора Михаил Дегтярёв.