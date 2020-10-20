Абуджа, , 04:52 — REGNUM Не менее 16 врачей умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в ходе борьбы с пандемией COVID-19 в Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийского профсоюза медработников.

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Сообщается, что это число умерших от COVID-19 медработников учитывает все зафиксированные случаи в 36 штатах Нигерии за прошедшие восемь месяцев. Всего в Нигерии коронавирусом нового типа заразился 1031 медик.

«К сожалению, медицинская система перегружена из-за пандемии в силу неготовности чрезвычайных служб, дефицита работников, инфраструктуры и медикаментов, включая средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 октября в Африке было зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Наиболее пострадавшими от пандемии являются ЮАР, Эфиопия, Нигерия, Алжир, Гана и Кения.