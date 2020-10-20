Лима, , 04:47 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Перу увеличилось до 870 876, сообщает перуанское министерство здравоохранения на своем сайте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

При этом 784 056 человек уже излечились и сняты с учета в медучреждениях республики. За сутки в Перу зафиксировали 411 новых пациентов с SARS-CoV-2. К общему итогу также прибавлены 1790 фактов инфицирования, ранее неучтенных из-за сомнений в диагностике.

Кроме того, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 61 летальный исход от осложнений при COVID-19. Всего в Перу по этой причине скончались 33 820 пациентов.

С начала пандемии в перуанских лабораториях провели 4 249 458 исследований на заражение SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Перу в РФ Хуан дель Кампо заявил, что перуанское руководство с интересом наблюдает за российской вакциной «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: В Перу заинтересовались российской вакциной от коронавируса