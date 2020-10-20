Владивосток, , 04:54 — REGNUM В Приморском крае зафиксировано два антирекорда за минувшие сутки — количество выявленных носителей SARS-CoV-2 и летальных случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувшие сутки установлен максимальный суточный прирост заболевших с начала пандемии — 120 новых случаев заражения коронавирусом. Антирекорд поставлен и по количеству смертей за сутки — не справились с болезнью сразу четыре пациента — две женщины и двое мужчин — 67, 77, 88 и 80 лет.

На 20 октября в Приморье зарегистрировано 13 563 носителя коронавируса, 11 428 пациентов выздоровели (+120 за сутки). Умерли 123 приморца от осложнений коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Хабаровском крае также серьёзная ситуация с распространением коронавируса — за минувшие сутки выявлено 142 случая заражения.

На утро 20 октября официально подтверждено 14 020 носителей SARS-CoV-2, излечились почти 10 500 пациентов, не справились с болезнью 123 человека.