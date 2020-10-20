Хабаровск, , 04:36 — REGNUM День образования Хабаровского края отмечается 20 октября — жителей региона поздравил врио губернатора Михаил Дегтярёв.

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Руководитель края отметил, что в биографии региона много трудовых свершений и во многих отраслях есть достижения.

«Машиностроение, нефтепереработка, горное дело, наука и культура — этим известен наш край всей стране. Здесь живут настоящие дальневосточники — люди искренние и трудолюбивые. Вместе мы будем работать над тем, чтобы вернуть краю величие и гордость! Желаю всем веры, надежды и любви», — сказал Михаил Дегтярёв.

Врио губернатора добавил, что у региона есть все возможности для развития и поблагодарил всех, кто своими знаниями и талантом вносит вклад в созидательные перемены.

Совсем недавно супруги Дегтярёвы купили в Хабаровске квартиру, и по словам Михаила Дегтярёва, «хабаровчан стало на шесть человек больше».

Как сообщало ИА REGNUM, торжества по случаю 271-й годовщины со дня основания Ростова-на-Дону прошли без чрезвычайных происшествий.