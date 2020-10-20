Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Студия Codemasters выложила в сеть видео, в котором показан геймплей (игровой процесс) симулятора раллийных гонок Dirt 5 на новой консоли Xbox Series X. Ролик был опубликован 19 октябя на YouTube-канале Xbox.

Поклонники серии получили возможность увидеть демонстрацию новых эффектов, например, таких, как брызги грязи с колёс автомобилей и игра света при поворотах. Стоит отметить, что ранее разработчики сообщили: на Xbox Series X производительность Dirt 5 составит около 120 FPS (кадры в секунду).

Релиз Dirt 5 запланирован на 6 ноября 2020 года. Стоит отметить, что игра является четырнадцатой в серии гоночных симуляторов Colin McRae Rally и восьмой в подсерии Dirt.

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