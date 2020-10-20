Хабаровск, , 04:14 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 142 случая заражения коронавирусом, 38 пациентов выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 20 октября в регионе официально подтверждено 14 020 носителей SARS-CoV-2, из них 3417 находятся под наблюдением врачей, более 20 — в тяжёлом состоянии.

Излечились почти 10 500 пациентов, не справились с болезнью 123 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае разворачивают дополнительный коечный фонд. Коллективы больниц, где появились ковидные места, уже начали оказывать необходимую помощь.

«Это вынужденная мера. Любые попытки нагнетать страсти, подогревать коллективы медучреждений закончатся кадровыми решениями по главным врачам! Также внимательно следите, чтобы не допустить вспышек в социальных учреждениях», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Также отмечается, что идёт обсуждение введения новых ограничительных мер.