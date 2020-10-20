Сеул, , 04:09 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявил 58 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Из них 41 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные являются завозными. Центр отмечает, что уже в течение пяти дней в Южной Корее выявляют не более ста случаев заражения коронавирусом нового типа.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 25 333. Также в стране за 19 октября скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Южной Корее стали 447 человек.