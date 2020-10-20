Вашингтон, 20 октября 2020, 04:08 — REGNUM Новый коктейль из антител компании Regeneron, который принял президент США Дональд Трамп в период заболевания коронавирусной инфекцией, якобы заставил главу Белого дома чувствовать себя суперменом. Об этом он заявил в штате Аризона, на встрече со своими сторонниками, передает телеканал Fox News.
Президент также напомнил присутствующим о скором появлении в США собственной вакцины против коронавируса. Кроме того, Трамп добавил, что теперь у него есть иммунитет к SARS-CoV-2 после выздоровления.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что сдаст тест на коронавирус перед следующими дебатами с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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