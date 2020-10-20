Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Новый коктейль из антител компании Regeneron, который принял президент США Дональд Трамп в период заболевания коронавирусной инфекцией, якобы заставил главу Белого дома чувствовать себя суперменом. Об этом он заявил в штате Аризона, на встрече со своими сторонниками, передает телеканал Fox News.

препарат Regeneron, котор ый еще шесть месяцев назад никто не знал. Проснувшись утро м , я чувствовал себя как супермен». Дональд Трамп «Я принялRegeneron, котореще шесть месяцев назад никто не знал.утро, ясебя как супермен».

Президент также напомнил присутствующим о скором появлении в США собственной вакцины против коронавируса. Кроме того, Трамп добавил, что теперь у него есть иммунитет к SARS-CoV-2 после выздоровления.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что сдаст тест на коронавирус перед следующими дебатами с кандидатом от демократов Джо Байденом.

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