Оттава, , 04:06 — REGNUM В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 200 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Только за 19 октября в Канаде подтвердили 2423 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Ведомство отмечает, что общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев заражения новым коронавирусом достигло 201 437.

В Канаде уже выписали с выздоровлением более 169 тысяч пациентов, еще 9778 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 октября в Канаде было выявлено рекордное число зараженных SARS-CoV-2 — 2588 человек. Наиболее пострадавшими от пандемии являются провинции Квебек, Онтарио, Альберта и Британская Колумбия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде выявили рекордное число случаев заражения SARS-CoV-2