Пекин, , 04:01 — REGNUM Разработчики Genshin Impact допустили «огромную» утечку информации о будущих обновлениях игры. Она была опубликована 19 октября на форуме Reddit пользователем polonoid75.

Геймеры, в частности, узнали о новых квестах и персонажах. Но одной из самых значимых «утечек» стала информация о финале первой главы сюжетных квестов региона Лиюэ, которая в настоящее время внезапно обрывается.

Что касается персонажей, то в игре появятся герои Чжонли (Zhongli) и Чаилд (Childe), которые сыграли важную роль в истории Лиюэ. С полной информацией можно ознакомиться в публикации polonoid75.

Разработкой Genshin Impact занимается китайская студия MiHoYo. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания, с большой степенью вероятности, окупила проект всего за две недели после релиза игры, получив доход в размере $100 млн.

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