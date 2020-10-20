Богота, , 03:56 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 6311 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране достигло 965 883. С начала пандемии в Колумбии уже выздоровели более 867 тысяч человек, еще 29 102 пациента с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за 19 октября, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявили 338 096 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число подтвержденных случаев в мире приблизилось к 40 млн.