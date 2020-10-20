Омск, , 03:51 — REGNUM Омские стационары и поликлиники усилят ординаторами и старшекурсниками медицинского университета. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, при работе с пациентами, у которых выявили коронавирус, они получат все причитающиеся выплаты.

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По оценкам властей, ситуация с распространением коронавируса в Омской области является напряжённой. Прорабатывается вопрос об увеличении коечного фонда для госпитализации пациентов.

По словам заместителя председателя правительства региона Владимира Куприянова, в июле-августе в Омской области было развернуто более 1,5 тыс. коек. На сегодняшний день — 2,1 тысячи, но этого недостаточно.

Сейчас в статусе ковидной базы работают городские больницы № 11 и № 17, инфекционная больница № 1, медсанчасть № 4, детская городская клиническая больница № 3, БСМП № 2, роддом № 4. Также этот статус планируют вернуть ОКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе принято решение развернуть коечный фонд для ковидных пациентов на базе роддома № 5, городской больницы № 7, госпиталя ветеранов войны, больницы ФМБА.

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Куприянов отметил, что наряду с коронавирусом идёт распространение гриппа и ОРВИ, это осложняет ситуацию. БСМП № 1, городская больница № 9, гинекологическая больница, кардиологический диспансер работают в режиме повышенной готовности. На помощь врачам приглашены ординаторы Омского государственного медицинского университета — 372 человека. Им начисляется заработная плата и предоставляются ковидные выплаты.

Напомним, по состоянию на 19 октября в Омской области коронавирус был выявлен у 13 545 человек.

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