Буэнос-Айрес, , 04:17 — REGNUM За истекшие сутки на территории Аргентины было выявлено 12 982 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев достигло 1 002 662. Об этом 19 октября сообщает минздрав страны.

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С данным показателем Аргентина вошла в пятёрку стран, где число заразившихся новым коронавирусом превысило один миллион.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 03:15 мск 20 октября, в Аргентине пока числится 989 680 заразившихся. Возглавляет список США (8 208 093), на последующих местах Индия (7 550 273), Бразилия (5 235 344) и Россия (1 406 667).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за последние сутки было зафиксировано 338 096 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число выявленных инфицированных достигло 39 944 882 человек.

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