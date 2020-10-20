Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Войска США будут выведены из Афганистана, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Аризона, передает телеканал Fox News.

«Мы уходим, все уходят, все они возвращаются обратно», — отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Дональд Трамп заявил, что численность контингента войск США в Афганистане должна снизиться до 4 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал сроки вывода войска США из Афганистана