Вашингтон, , 03:01 — REGNUM В онлайн-магазине PlayStation Store появилась тема Black Lives Matter для интерфейса консоли PlayStation 4. Об этом 19 октября сообщила официальная Twitter-страница PlayStation.

Администрация аккаунта предложила всем владельцам устройств скачать эту тему бесплатно, тем самым «показав свою поддержку» движению. Стоит отметить, что в комментариях пользователи по-разному отнеслись к этой инициативе Sony.

Например, некоторые авторы популярных комментариев заявили, что в видеоиграх не место политике. Другие начали шутить по поводу того, что теперь они знают какую новую консоль им купить, и что это будет Xbox. Один из комментаторов написал: «Прямо сейчас может отменить мой предварительный заказ на PS5».

https://twitter.com/MattyxLHHC/status/1318217587629740032

https://twitter.com/AlexandreByte/status/1318216042280353792

https://twitter.com/MadDogRick2/status/1318223985688150016

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в базе данных PlayStation Store появились первые игры для новой консоли PlayStation 5. В частности, пользователи увидели в списке такие проекты, как Demon's Souls и Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

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