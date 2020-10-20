, 08:14 — REGNUM 19 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 337 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пресс-секретарь министерства отметила, что с учётом 337 новых жертв их общее число по стране возросло до 30 712 человек. «За последние 24 часа было выявлено около 4251 нового случая заражения вирусом COVID-19, при этом около 1948 человек госпитализированы», — подчеркнула Садат Лари.

По её словам, в общей сложности 534 631 иранец подвергся заражению опасным вирусом, причем около 431 360 из них выздоровели или выписались из больниц. «Еще около 4771 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Садат Лари отметила, что до сих пор в Иране было проведено 4 540 455 тестов на наличие вируса.