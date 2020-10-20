Красноярск, , 02:57 — REGNUM Во вторник, 20 октября, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, мокрый снег, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было около 0 °C.

Ночью с 20 на 21 октября ожидается +1 °C. Без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В среду, 21 октября, в Красноярске до +8 °C днём и до +3 °C ночью. Без осадков.

В четверг, 22 октября, в Красноярске ожидается до +12 °C днём. Ночью — до +3 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 20 октября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается гололедица.