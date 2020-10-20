Киев, , 02:02 — REGNUM Всеобщий карантин на Украине будет вновь объявлен в случае, если число ежедневно выявляемых случаев заражения превысит 9,5 тысячи, заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что при превышении этого порога ситуация в стране станет критической. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что, если карантин возобновится, то экономическая система государства Украины окажется под ударом.

По словам президента, в нескольких украинских регионах уровень заполнения больничных коек превышает 70%, а в ряде населенных пунктов страны — этот показатель достиг значения в 100%.

Зеленский добавил, что государство не имеет возможности увеличивать количество мест в больницах каждую неделю, как и переводить все медучреждения на лечение исключительно пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что в Харькове возникла крайне напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

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