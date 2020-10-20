Аддис-Абеба, , 01:49 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 723 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава африканской страны.

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По данным ведомства, всего с начала пандемии в Эфиопии выявили 89 860 инфицированных SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки на эфиопской территории скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в этой африканской стране достигло 1365.

В настоящее время в Эфиопии крупнейший очаг распространения инфекции находится в столице Аддис-Абебе. На нее приходится более 50% всех подтвержденных случаев заражения. Отмечается, что за время пандемии в Эфиопии провели 1 403 894 теста на выявление нового коронавируса.