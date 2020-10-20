Вашингтон, , 01:21 — REGNUM В США число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 8,2 млн, а число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 превысило 220 тысяч. Об этом 19 октября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета на 01:10 мск 20 октября, общее число случаев заражения коронавирусом в США составляет 8 202 679. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 220 046.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что граждане «устали от идиотов» в лице врачей-инфекционистов из команды директора Национального института здравоохранения Энтони Фаучи.

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