Бразилиа, , 01:18 — REGNUM Медицинские службы Бразилии выявили за сутки еще 15 383 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает на своем сайте бразильский минздрав.

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При этом с начала пандемии в стране зарегистрировали 5 250 727 подобных фактов. Из них 4 681 659 случаев закончились выздоровлением пациентов.

Кроме того, за истекшие 24 часа в республике от осложнений при COVID-19 скончался 271 человек. Всего в Бразилии зафиксировали 154 176 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября, по данным ВОЗ, в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 40 050 902.

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