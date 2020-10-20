Багдад, , 01:13 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 4044 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

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Из них 1542 случая приходятся на иракскую столицу Багдад. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ираке достигло 430 678. Также за 19 октября в республике скончались 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ираке жертвами осложнений COVID-19 стали 10 317 человек.

Отмечается, что уже выздоровели 363 532 пациента, их выписали из медицинских учреждений в республике. Всего в Ираке провели 2 644 770 тестов на выявление COVID-19.