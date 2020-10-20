Лондон, , 01:05 — REGNUM Переговоры о продаже TCS Group не были связаны с судебным процессом в США. Об этом написал на своей странице в Instagram основатель «Тинькофф банка», бизнесмен Олег Тиньков.

Олег Тиньков «Продавать акции, чтобы заплатить штраф США, за мои «ошибки молодости» мне не нужно, у меня полно кэша, считайте аналитики, сколько я получил через диви и АВВ».

Банкир отметил, что компания не продается и, как он считает, будет стоить $10 млрд в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале переговоров о покупке «Яндексом» акций TCS Group за $5,48 млрд стало известно 22 сентября. 16 октября стороны прекратили переговоры.

В конце февраля налоговая служба США инициировала судебные слушания против Олега Тинькова, который находится в Лондоне. Ведомство обвинило бизнесмена в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год — в период когда он имел американское гражданство.

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