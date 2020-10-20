Москва, , 00:58 — REGNUM Условия для организации горячего питания в соответствии с требованиями Роспотребнадзора не созданы более чем в 2,2 тыс. российских школ, говорится в опубликованных 20 октября материалах Счётной палаты России.

«Согласно представленным данным, в 27 субъектах РФ 2 261 школа не имеет условий для организации горячего питания», — сообщают аудиторы ведомства, ссылаясь на сведения, предоставленные Минпросвещения России.

Главными критериями неготовности школ они называют отсутствие пищеблока в образовательном учреждении, недостаток посадочных мест в столовой, износ или отсутствие технологического оборудования, необходимость проведения капитального ремонта помещений, приобретения мебели, посуды.

Отмечается, что в указанных 2,2 тыс. школ обучаются 881 928 детей, из которых 461 796 человек — учащиеся 1−4-х классов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы предложил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. В школах, технически готовых к этому, питание должно быть организовано с 1 сентября 2020 года, а по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года.

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