Памплона, Испания, , 00:36 — REGNUM Решение ограничить въезд и выезд с территории автономного сообщества Наварра на севере Испании приняли власти этого региона в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте регионального правительства.

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Кроме того, для борьбы со вспышкой COVID-19, на территории автономного сообщества закроют кафе и бары. Отмечается, что в Наварре проживают около 650 тысяч человек. С начала пандемии в регионе выявили около 25,8 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Решение региональных властей вступает в силу с 22 октября. Ограничения продлятся до 4 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что примерно 200 медучреждений Испании подали заявку на получение инновационных роботов, имеющих систему ультрафиолетового излучения для уничтожения коронавируса.

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