Москва, , 00:34 — REGNUM Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в Налоговый кодекс о предоставлении гражданам социального налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе правительства России.

Отмечается, что для граждан России, которые ведут активный образ жизни, могут ввести вычет по НДФЛ. Его планируют предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в течение одного налогового периода и с учётом других вычетов. Максимальный размер вычета при этом ограничат суммой в 15,6 тыс. рублей.

Список организаций, предоставляющих услуги в сфере физкультуры и спорта, при получении которых можно будет получать вычет, будет сформирован Минспорта России. После доработки законопроект внесут в Госдуму.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поправки в Налоговый кодекс подготовил Минфин по поручению президента России. Вычет предлагается осуществлять по той же схеме, что и вычеты за оплату медицинских и образовательных услуг.

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