Дублин, , 23:51 — REGNUM Власти Ирландии заявили о максимальном уровне эпидемиологической опасности в стране и решили ужесточить карантинный режим из-за роста числа заражений коронавирусом, сообщает 19 октября телеканал RTI.

По утверждению телеканала, решение основано на данных о росте количества пациентов в палатах интенсивной терапии.

Новый максимальный уровень эпидемиологической опасности будет действовать в Ирландии с 0:00 21 октября.

На данный момент решено ввести его на шестинедельный срок.

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