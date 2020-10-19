Дублин, 19 октября 2020, 23:51 — REGNUM Власти Ирландии заявили о максимальном уровне эпидемиологической опасности в стране и решили ужесточить карантинный режим из-за роста числа заражений коронавирусом, сообщает 19 октября телеканал RTI.
По утверждению телеканала, решение основано на данных о росте количества пациентов в палатах интенсивной терапии.
Новый максимальный уровень эпидемиологической опасности будет действовать в Ирландии с 0:00 21 октября.
На данный момент решено ввести его на шестинедельный срок.
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