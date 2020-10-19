Екатеринбург, , 23:53 — REGNUM Автобусный перевозчик «Декар-Бас» оштрафован на 200 тыс. рублей за несоблюдение мер по профилактике COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

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Предприятие также обязано приостановить работу на 90 суток с момента обнаружения нарушений по решению суда. Выяснилось, что компания недолжным образом организовала уборку и дезинфекцию служебных помещений. Там не соблюдались меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Халатное отношение к мерам безопасности могло сказаться не только на сотрудниках предприятия, но и на пассажирах. Этим и обусловлена такая реакция Роспотребнадзора, уточняют в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские спасатели вновь начали проводить работы по дезинфекции социальных объектов.

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