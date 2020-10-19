Токио, , 23:45 — REGNUM Konami подтвердила информацию о том, что демонстрационную хоррор-игру P.T. Хидео Кодзимы нельзя будет запустить на новой консоли PlayStation 5. Об этом 19 октября сообщил портал GamesRadar.

Компания сообщила изданию, что P.T. не будет доступна в PS Store, поэтому пользователи не смогут повторно загрузить её с помощью функции обратной совместимости на PS5.

Стоит отметить: ранее журналисты предположили, что P.T. можно будет запустить на новой консоли Sony. Такие выводы они сделали после того, как компания сообщила, что геймеры смогут передавать файлы игр и сохранения с PS4 на PS5. Тогда они также отметили, что P.T. не вошла в список игр Sony, которые нельзя будет запустить на новой консоли.

Хидео Кодзима выпустил P.T. как демонстрационную версию возможной новой игры серии Silent Hill. К сожалению, проект, в котором должен был участвовать актёр Норман Ридус («Ходячие мертвецы»), впоследствии был закрыт, а геймдизайнер покинул Konami из-за конфликта.

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