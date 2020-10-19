Екатеринбург, , 23:49 — REGNUM В центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге разместят новое колесо обозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парка.

Новое колесо установят вместо существующего аттракциона. На эти цели потратят 60 млн рублей. Подрядчиком стала компания «Новые городские развлечения».

На колесе высотой 35 метров повесят 20 закрытых кабинок — аттракцион будет работать круглый год, даже зимой. Новое колесо появится к маю 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦПКиО имени Маяковского разработали новое «авангардное» оформление.

Читайте ранее в этом сюжете: Парку Маяковского в Екатеринбурге разработали авангардный фирменный стиль