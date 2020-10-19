Аддис-Абеба, , 23:38 — REGNUM Согласно отчету Africa CDC за 19 октября, в настоящий момент на континенте выявлено 1 644 780 случаев COVID-19.

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Жертвами заболевания с начала эпидемии в Африке стали 39 738 человек. При этом 1 356 239 пациентов уже перенесли COVID-19 и считаются выздоровевшими.

Наиболее тяжелой ситуация с COVID-19 является в ЮАР, где выявлено более 775 тысяч случаев и 19 860 смертей от болезни. В ночь на 19 октября стало известно, что коронавирус диагностирован у министра здравоохранения ЮАР.

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