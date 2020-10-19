Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Компании Nvidia сегодня удалось удовлетворить лишь 7,4% спроса на новые видеокарты серии GeForce RTX 30. Об этом 19 октября сообщил сайт магазина Proshop.

Его руководство отмечает, что оно, конечно, ничего не может сказать со стопроцентной уверенностью, однако такие выводы были сделаны после получения информации от представителей индустрии, ежедневно контактирующих с Nvidia, а также с такими компаниями, как ASUS, Gigabyte, MSI и Inno3d.

Портал разместил в статье таблицу, в которой представлены данные об общем количестве неисполненных заказов на видеокарты, о том, сколько устройств было заказано у производителя, а также о том, сколько в ближайшее время видеокарт должно поступить на склады.

Согласно этой информации, по состоянию на сегодня магазин заказал 15 117 устройств у различных поставщиков, и пока получил лишь 1112. Портал Wccftech отметил, что если отталкиваться от этих данных, то спрос на RTX 3070 удовлетворён сейчас лишь на 6,7%, на RTX 3080 — на 6,9%, и на RTX 3090 — на 10,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 10 октября 2020 года Nvidia приостановила приём заказов на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 (версия Founders Edition) в своём онлайн-магазине. Старт продаж GeForce RTX 3070 производитель отложил на 20 октября 2020 года.

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