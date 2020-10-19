Анкара, , 23:27 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 2026 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 75 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 19 октября министерство здравоохранения страны.

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Всего за период с начала эпидемии в Турции выявлено уже почти 350 тысяч инфицированных коронавирусом, подтверждён 9371 случай летального исхода больных COVID-19, излечились более 305 тысяч человек.

Напомним, днём ранее власти Турции сообщали о 1815 новых случаях заражения и 72 скончавшихся пациентах за сутки.