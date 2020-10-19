Москва, , 23:27 — REGNUM Семья осуждённого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова отказалась продолжать переговоры о примирении с семьёй погибшего в аварии Сергея Захарова, заявил 19 октября представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире «Москвы-24».

Как рассказал представитель семьи Захарова, потерпевшая сторона готова была к дальнейшим переговорам. Причём Добровинский несколько дней назад разговаривал с адвокатом Ефремова Андреем Алешкиным.

В ходе переговоров обсуждался вопрос о возможности максимального снижения наказания Ефремову.

Добровинский «Мы готовы были сделать всё, чтобы это произошло. Переговоры продолжались до воскресенья. Но в воскресенье, 18 октября, по инициативе семьи Ефремова они были прекращены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ефремов находится после вынесения обвинительного приговора в СИЗО-5 в Москве. Его приговорили к восьми годам заключения. Завтра, 20 октября, состоится судебное рассмотрение апелляции, поданной защитой Ефремова.

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