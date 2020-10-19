Москва, , 23:22 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 49 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 19 октября в оперативном штабе столицы.

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Как отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в Москве выявлено уже более 367 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5376 из которых — за последние сутки. Скончались 6058 пациентов с COVID-19, излечились более 275 тысяч человек