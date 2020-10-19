Подгорица, , 23:20 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными болезнями принял предложение о том, чтобы институт общественного здравоохранения рассчитал совокупные уровни заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах, используя последнюю официальную оценку населения ведомством Монстат за 2019 год вместо данных переписи 2011 года.

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Новая методология будет учитывать изменения в количестве жителей и при ее помощи можно будет получать более реалистичные представления о совокупной заболеваемости.

Напомним, что Черногория сейчас поделена на 4 эпидемиологические зоны. В них соответсвенно показателю заболеваемости на 100 тысяч населения действуют различные ограничения. Меры пересматриваются каждые 14 дней.