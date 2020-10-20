Приштина, , 00:11 — REGNUM Исправительная служба Косово 19 октября приняла решение о повторном запрете посещений заключенных родными и представителями неправительственных организаций, а также отлучек на выходные для отбывающих наказание.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ужесточение мер безопасности связано с ростом числа заражений в крае. К данному моменту у ряда тюремных сотрудников и заключенных уже был обнаружен коронавирус.

Запрет вступит в силу 21 октября и будет действовать до принятия отменяющего его решения.

Заключенным будет разрешено чаще разговаривать с родными по телефону и через Skype.

Юридическим защитникам подсудимых и представителям народного адвоката будет по-прежнему разрешено навещать заключенных.

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