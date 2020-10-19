Рим, , 22:48 — REGNUM У двух третей «новых заражённых» коронавирусом в Италии нет никаких симптомов, заявила в понедельник, 19 октября, заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Граждане, знающие о своем заражении, но не имеющие симптомов, должны оставаться дома в течение как минимум 10 дней и ни с кем не контактировать, добавила она.

По данным на 19 октября, в Италии умерли 36 616 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 73 (днем ранее — на 69). Выздоровели 252 959 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1498 (днем ранее — на 2334). Число подтвержденных носителей выросло на 9338 (днем ранее — на 11 705). Было проведено чуть менее 99 тысяч тестов, положительный результат — у 9,45% (накануне — 7,99%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 423 578. В настоящее время заражены 134 003 человека — на 7766 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 11 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.