Вашингтон, , 22:35 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показаны все игры, вышедшие на PlayStation 4 с момента старта продаж консоли. Ролик был опубликован 19 октября на Twitter-странице PlayStation UK.

Длительость видео составляет около трёх с половиной минут. Примечательным является то, что каждой игре в нём отведено не более одной секунды.

https://twitter.com/PlayStationUK/status/1318197712546910208

Продажи PlayStation 4 стартовали 15 ноября 2013 года. По состоянию на январь 2020 года в мире было продано более 106 млн этих консолей.

Читайте ранее в этом сюжете: PlayStation сделала заявление по поводу проблем с доступом к сервису PSN