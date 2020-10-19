Милан, Италия, , 22:30 — REGNUM В период с марта по июнь 2020 года в ЕС умерло на 168 тысяч человек больше, чем в среднем в аналогичный период времени в 2016—2019 годах, сообщили в официальной службе статистики Евросоюза в понедельник, 19 октября.

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Заметнее всего увеличился показатель в Испании — на 48 тысяч человек.

Также в числе «лидеров» — Италия (46 тысяч), Франция (30 тысяч), Германия и Нидерланды (по 10 тысяч человек).