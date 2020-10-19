Рим, , 22:22 — REGNUM Максимальный размер единой выплаты для семей с детьми в Италии составит 200 евро в месяц на одного ребенка, заявил в понедельник, 19 октября, министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери.

Ранее министры заявили о намерении объединить все «детские» выплаты в одну для упрощения расчетов — как для самих граждан, так и для государства.

Также правительство намерено в декрете, который предстоит принять, упомянуть меры поддержки в поиске мест в детских садах, кроме того, запланировано и строительство новых дошкольных учреждений — сейчас их нехватка наблюдается во всех регионах страны.