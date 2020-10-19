Рим, , 22:18 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 19 октября, в Италии умерли 36 616 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 73 (днем ранее — на 69), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 252 959 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1498 (днем ранее — на 2334).

Число подтвержденных носителей выросло на 9338 (днем ранее — на 11 705). Было проведено чуть менее 99 тысяч тестов, положительный результат — у 9,45% (накануне — 7,99%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 423 578. В настоящее время заражены 134 003 человека — на 7766 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 11 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.