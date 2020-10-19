Приштина, , 22:50 — REGNUM В понедельник, 19 октября, министерство образования и спорта Косово получило 215 планшетов в дар от ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, техника будет передана детям из малоимущих семей, не имеющих возможности обучаться дистанционно. При этом особое внимание будет уделено представителям национальных меньшинств — туркам, сербам и цыганам.

Помощь поступила после обращения министерства образования и спорта Косово к ОБСЕ за помощью — всего 9700 косовских школьников не имеют доступа к дистанционному обучению из-за бедности.

Ещё семь тысяч единиц оборудования будет передано детям в рамках проекта, финансируемого правительством Косово и министерством образования Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 118 носителей коронавируса